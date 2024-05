Die Weltgerichte und der Gazakrieg Wie ist der Stand der internationalen Verfahren zum Gazakrieg?

Südafrika will ein sofortiges Ende der höchst umstrittenen israelischen Militäroffensive in Rafah im Süden des Gazastreifens bewirken. Nach Einschätzung des Heidelberger Völkerrechtlers Matthias Hartwig ist es möglich, „dass der internationale Gerichtshof eine weitere einstweilige Anordnung erlässt, wenn sich die Verhältnisse vor Ort deutlich verändert haben“. Der Professor am Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht erläuterte unserer Redaktion: „Israel hat die Zivilbevölkerung des Gazastreifens in den Süden beordert, damit das Militär im Norden bombardieren kann. Jetzt will die Armee in Rafah, im Süden, einmarschieren, wo die Menschen gerade hingeschickt wurden. Das ist eine erhebliche Veränderung.“ Bisher habe das Gericht weder in die Kriegsführung in Gaza eingegriffen, noch ein Urteil dazu getroffen, ob das israelische Vorgehen als Völkermord zu qualifizieren sei.