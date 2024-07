Gaza-Krieg Zentralrat der Juden kritisiert Tweet des Auswärtigen Amts zu Gaza

Der Zentralrat der Juden hat einen Tweet des Auswärtigen Amts zum mutmaßlich israelischen Angriff auf eine Schule in Gaza mit scharfen Worten kritisiert. Der Post „irritiert und lässt jegliche Räson vermissen“, erklärte ein Sprecher des Zentralrats am Donnerstag. Die radikalislamische Hamas trage „diesen Krieg, der so viel Leid verursacht, in Einrichtungen wie Schulen und Krankenhäuser“, erklärte er.