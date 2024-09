Abwägungen im Gaza-Krieg Deutschland liefert weniger Kriegswaffen an Israel

In der Frage von Waffenlieferungen an Israel wird Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck zufolge zwischen Abwehrwaffen und solchen für den Einsatz im Gazastreifen unterschieden. Auf der einen Seite gebe es maritime Systeme oder Luftabwehrsysteme, die schnell und ohne Skrupel genehmigt würden, sagte der Grünen-Politiker am Mittwochabend bei einem Bürgerdialog in Osnabrück. „Und die Systeme, die zum Einsatz im Gazastreifen kommen, wo in der Tat zumindest der Verdacht im Raum steht, dass humanitäres Völkerrecht missachtet wird, dass die anders behandelt werden“, sagte er. „Insofern differenziere ich da sehr, sehr genau.“