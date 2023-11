Ehemaliger Bundespräsident Gauck Bei Antisemitismus unter Zuwanderern lange weggeschaut

Der ehemalige Bundespräsident Joachim Gauck hat sich zu Antisemitismus unter Einwanderern geäußert. „Wir haben recht lange, weil wir freundlich sein wollten zu den Zuwanderern, nicht so genau hingeschaut, was auf den Schulhöfen in Berlin abging“, sagte Gauck am Dienstagabend in der ARD-Sendung „Maischberger“. „Wir haben auch nicht so genau hingeschaut, wenn vom Kindergarten über Grundschule und andere Ausbildungswege in arabischen Milieus ein praktisch eingeborener Antisemitismus und Antijudaismus gezüchtet wird.“ Aus lauter Furcht davor, als politisch inkorrekt zu gelten, habe man nicht so genau hinsehen wollen und Vorfälle zum Teil nicht in Statistiken erfasst.