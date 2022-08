FDP drängt auf schnelle Korrektur : Habeck sagt Änderung der Gasumlage zu

Wirtschaftsminister und Vize-Kanzler Robert Habeck war wegen der Pläne zur Gasumlage in den vergangenen Wochen massiv unter Druck geraten. Nun bestätigt er Änderungen an der geplanten Umlage. Foto: dpa/Soeren Stache

Berlin „Wir werden dieses Problem lösen“ – das sagt der unter erheblichen Druck geratene Wirtschaftsminister Habeck zur umstrittenen Umlage. Der liberale Koalitionspartner will bereits an diesem Dienstag Lösungen sehen. Immerhin: Die deutschen Gasspeicher füllen sich weiter.

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hat eine Änderung der geplanten Gasumlage zugesagt. Mit der Korrektur soll verhindert werden, dass von dieser Abgabe der Privathaushalte und Industrie auch Unternehmen profitieren, die dies wirtschaftlich nicht benötigen. „Deswegen muss man jetzt hart an dem Problem arbeiten. Und das tun wir auch“, sagte der Grünen-Politiker am Sonntagabend im ZDF-„heute journal“. „Wir werden dieses Problem lösen.“ Die FDP fordert Korrekturen bis zur Regierungsklausur an diesem Dienstag. Auch SPD-Parteichef Lars Klingbeil dringt weiter auf Korrekturen an der umstrittenen Gasumlage.