Von „Kostenflut“ verschluckt : Gastrobranche fordert schnelle Hilfen vom Staat

Berlin Eine Gruppe großer Restaurantketten, Hotel- und Café-Betreibern sowie Catering-Firmen hat einen Brandbrief an die Bundesregierung geschrieben. Sie fordern schnelle und unbürokratische Liquiditätshilfen.

Eine Gruppe großer Restaurantketten, Hotel- und Café-Betreibern sowie Catering-Firmen hat an die Bundesregierung appelliert, ihrer Branche stärker unter die Arme zu greifen als bisher vorgesehen. „Ohne weitere Unterstützungszusagen droht unsere Branche ab Januar 2023 in kürzester Zeit von der bevorstehenden Kostenflut verschluckt zu werden“, heißt es in dem am Donnerstag an die Bundesregierung verschickten Schreiben. Sollte die Gaspreisbremse erst im März 2023 in Kraft treten, „ist es für viele von uns zu spät“. „Wir alle sind in großer Sorge, dass bei uns bald – erneut und diesmal endgültig – das Licht ausgeht.“