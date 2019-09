NRW-Landeschef Sebastian Hartmann : Den solidarischen Staat neu beleben

Info

Landesverband Die NRW-SPD ist mit rund 112.000 Mitgliedern der mitgliederstärkste Landesverband der SPD. Gegründet wurde die NRW-SPD beim ersten Landesparteitag am 15. Dezember 1970 in Dortmund. Dort wurden auch die vier Bezirksorganisationen ins Leben gerufen, in denen sich die Landespartei organisiert: Region Westliches Westfalen, Region Niederrhein, Region Mittelrhein und Region Ostwestfalen-Lippe. Unterhalb der Bezirke bestehen 54 Unterbezirke (Kreisverbände und Stadtverbände) und circa 1400 Ortsvereine. Im Landtag stellt die NRW-SPD mit 69 Abgeordneten die zweitgrößte Fraktion nach der CDU. Seit Sommer 2017 ist die SPD die größte Oppositionsfraktion im Düsseldorfer Landtag. Zuvor stellte sie in einer Koalition mit den Grünen von 2010 bis 2017 die Ministerpräsidentin Hannelore Kraft.

Sebastian Hartmann ist seit dem 23. Juni 2018 Vorsitzender der SPD Nordrhein-Westfalen. Der 42-Jährige wurde in Oberhausen geboren. Nach dem Abitur studierte er Rechtswissenschaften (ohne Abschluss). 1993 trat er in die SPD ein und hatte zunächst mehrere Funktionen bei den Jusos. 2000 kandidierte er für den nordrhein-westfälischen Landtag, 2009 für das Europäische Parlament. Seit 2013 ist er Bundestagsabgeordneter. Dort ist er Mitglied im Ausschuss für Verkehr und digitale Infrastruktur sowie im Innenausschuss. Sebastian Hartmann ist verheiratet und kinderlos.