Fragen und Antworten zu den Entlastungen Was Verbraucher von der Gas- und Strompreisbremse erwarten können

Gerade noch rechtzeitig einigten sich die Ampel-Fraktionen in dieser Woche über letzte strittige Fragen im Gesetzentwurf zu den Energiepreisbremsen, über den der Bundestag nun an diesem Donnerstag entscheidet. Auch der Bundesrat soll dem komplizierten Regelwerk am Freitag zustimmen. Zu den Regelungen die wichtigsten Fragen und Antworten.