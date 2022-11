Moratorium für Energiesperren bei privaten Haushalten Verbraucherschützer fordern Nachbesserungen bei Gas- und Strompreisbremse

Die Bundesregierung müsse zudem dafür sorgen, dass die Milliardenhilfen durch die Abschöpfung der Übergewinne bei Energiekonzernen auch wieder in die Staatskasse kämen. „Es wäre nur angemessen, diejenigen, die finanziell von der Krise profitieren, deutlich stärker in die Verantwortung zu nehmen. Manche verdienen sich in der Energiebranche gerade eine goldene Nase mit Zusatzgewinnen, die ihnen quasi in den Schoß fallen. Das muss ein Ende haben“, sagte Pop. „Statt der von der EU-Kommission vorgeschlagenen Mindeststeuer von 33 Prozent auf Zusatzgewinne für die Öl-, Gas-, Kohle- und Raffinerieindustrie hält der vzbv mindestens eine Verdoppelung auf 66 Prozent für angemessen. Es ist unerträglich, dass einige an der Verbraucherkrise kräftig mitverdienen, während Staat und Verbraucher:innen unter der Kostenbelastung ächzen“, forderte die frühere Grünen-Politikerin.