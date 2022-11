Entlastung schon ab Januar So funktioniert die neue Preisbremse

Es soll keine Winterlücke beim Gas geben: Die für 2023 geplante Preisbremse soll bereits ab Januar greifen. Das verlautete am Dienstag aus Regierungskreisen. Beim Strom war der Start von Anfang an für Januar geplant. Damit will der Staat Bürger und kleine Firmen für das gesamte Jahr 2023 und bis Ende April 2024 entlasten. Die Gesetzentwürfe sollen diese Woche im Kabinett beschlossen werden, damit sie noch im Dezember Bundestag und Bundesrat passieren können.