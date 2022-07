Habecks neues Gas-Sparpaket : Homeoffice-Pflicht zwischen Weihnachten und Neujahr

Düsseldorf Russland liefert wieder Gas – aber wenig. NRW begrüßt Habecks Sparpaket: Pools und öffentliche Flure dürfen nicht mehr beheizt werden. Eine Wärmepolizei solle es aber nicht geben, so Habeck. Im Oktober gehen drei Braunkohle-Blöcke von RWE wieder ans Netz. Der Kampf um Uniper geht weiter.

Habeck legte ein Sparpaket vor, das die Bürger in die Pflicht nimmt: Flure in öffentlichen Gebäuden sollen im Winter nicht mehr geheizt werden. Für Mieter soll die Vorgabe von Mindesttemperaturen, die sie vorhalten müssen, entfallen. Die Beheizung von privaten Pools mit Gas soll verboten werden. Auch sollen Bürger die Heizung checken lassen. Eine „Wärmepolizei“ solle es aber nicht geben, betonte Habeck. Man setze wie in der Pandemie darauf, dass die Bürger sich an die Regeln halten. Zwischen Weihnachten und Neujahr sollen Büros in Wirtschaft und Verwaltung möglichst dicht gemacht werden, Ausnahmen soll es geben. „Hierzu werden wir Gespräche mit den Sozialpartnern führen“, so der Minister.