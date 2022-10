Gaskommission im Porträt : Kampf gegen hohe Energiepreise – diese Experten sollen die Lösung liefern

Düsseldorf Die hohen Energiekosten beschäftigen ganz Deutschland. Bundeskanzler Scholz hat ein 21-köpfiges Expertengremium berufen, die Vorschläge für eine Deckelung des Gaspreises machen soll. Doch wer sitzt in der Gaskommission? Wir stellen die Mitglieder vor.

Die Mitglieder der Gaskommission sollen sich dem offiziellen Plan zufolge am Wochenende sowie am 17. und am 24. Oktober treffen.