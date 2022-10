Gaskommission im Porträt : Kampf gegen hohe Energiepreise – diese Experten sollen die Lösung liefern

Düsseldorf Die hohen Energiekosten beschäftigen ganz Deutschland. Bundeskanzler Scholz hat ein 21-köpfiges Expertengremium berufen, die Vorschläge für eine Deckelung des Gaspreises machen soll. Doch wer sitzt in der Gaskommission? Wir stellen die Mitglieder vor.

Expertin dämpft Erwartung zu Gaspreisbremse - Scholz rechnet mit Vorschlag am Montag

Den Vorsitz der Experten-Kommission Gas haben Veronika Grimm (Uni Erlangen-Nürnberg), Siegfried Russwurm (BDI) und Michail Vassiliadis (IG Bergbau) inne. Ihr gehören aber auch etwa Eon-Chef Leonhard Birnbaum, RWE-Chef Markus Krebber, die Ökonomin Isabella Weber, der Klima-Ökonomiker Matthias Kalkuhl und die Vize-Präsidentin der Bundesnetzagentur, Barbie Kornelia Haller, an. Hier finden Sie alle Mitglieder der Gaskommission im Porträt.

Die Mitglieder der Gaskommission sollen sich dem offiziellen Plan zufolge am Wochenende (8./9. Oktober) sowie am 17. und am 24. Oktober treffen.