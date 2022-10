Christian Bayer (44) ist Professor für Volkswirtschaftslehre an der Universität Bonn. Studiert hat er in seiner Heimatstadt Essen und in Bonn. In Dortmund promovierte er 2004 mit einer Arbeit über Allokationstheorie, also der Verteilung von Ressourcen, um die Wohlfahrt der Gesellschaft zu sichern. Dort blieb er zunächst wissenschaftlicher Mitarbeiter, dann schlossen sich Forschungsaufenthalte an der Yale-Universität in den USA und in Mailand an.

Er war Teil eines neunköpfigen Teams, das Anfang März, also kurz nach Kriegsbeginn, eine umstrittene Studie über die Auswirkungen eines von Deutschland verhängten Importstopps für russisches Gas und Öl vorlegte. Die Folgen wären „wahrscheinlich substanziell, aber handhabbar“, da die Wirtschaftsleistung kurzfristig nur um 0,5 bis 3,0 Prozent zurückginge, also deutlich weniger als im ersten Pandemiejahr, hieß es darin. Zu einem Importstopp kam es zwar nicht, aber Russland stellte die Gasversorgung ein, und die Folgen scheinen deutlich gravierender zu sein. Laut ihrem Herbstgutachten sehen die führenden Wirtschaftsforschungsinstitute im ungünstigsten Fall einen Rückgang von 7,9 Prozent für das kommende Jahr 2023. In der Studie vom März, an der Bayer beteiligt war, wird empfohlen, energiepreissteigernde Maßnahmen zu streichen und Haushalte direkt zu entlasten. „Da diese Zahlungen vorübergehender Natur sind, könnten sie in der Zwischenzeit durch Staatsschulden finanziert werden.“