Tausende demonstrieren in Berlin und Freiburg „Ganz Berlin hasst die AfD“

„Ich bin dankbar, dass Zehntausende in diesen Tagen überall in Deutschland auf die Straße gehen - gegen Rassismus, Hetze und für unsere freiheitliche Demokratie“, schrieb der Kanzler am Mittwoch auf der Plattform X. Das mache Mut und zeige: „Wir Demokratinnen und Demokraten sind viele - viel mehr als diejenigen, die spalten wollen.“ Für die kommenden Tage sind weitere Kundgebungen unter anderem in Frankfurt geplant. Scholz hatte vergangenen Samstag selbst an einer solchen Kundgebung in Potsdam teilgenommen - ebenso wie Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) und Bauministerin Klara Geywitz (SPD). Auch Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) plant eine Teilnahme an einer Kundgebung in Osnabrück.