Bis zu zwei Jahre Haft : Bundesregierung beschließt härtere Strafen für Gaffer

Berlin Wer bei einem Unfall mit der Kamera draufhält und die Opfer fotografiert oder filmt, soll künftig härter bestraft werden können. Das hat das Bundeskabinett beschlossen. Zusätzlich wird das ungewollte Fotografieren des Intimbereichs strafbar.

Unfall-Tote zu filmen oder zu fotografieren soll künftig mit Geldbußen oder sogar Freiheitsstrafen von bis zu zwei Jahren geahndet werden. Die Bundesregierung beschloss am Mittwoch, dass das „Herstellen und Übertragen einer Bildaufnahme, die in grob anstößiger Weise eine verstorbene Person zur Schau stellt“ als Straftat gewertet werden soll. Der Bundestag muss der Änderung noch zustimmen.

„Einer Frau unter den Rock oder in den Ausschnitt zu fotografieren ist eine demütigende, durch nichts zu rechtfertigende Verletzung ihrer Intimsphäre“, sagte Lambrecht. Häufig würden derartige Fotos in Chatgruppen geteilt oder sogar kommerziell vertrieben. „Solche Eingriffe in die Intimsphäre von Frauen stellen wir in Zukunft unter Strafe.“ Nach der bisherigen Rechtslage können sich Betroffene gegen heimliche Bildaufnahmen zivilrechtlich wehren und beispielsweise die Löschung verlangen. Daneben kann das sogenannte Upskirting als Ordnungswidrigkeit geahndet werden. Strafbar war dieses Verhalten in der Regel bislang nicht.