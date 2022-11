Einsätze bei G7-Treffen : Polizei zieht positive Zwischenbilanz

Münster Die Polizei hat eine positive Zwischenbilanz der Einsätze zum G7-Außenministertreffen in Münster gezogen. Am Donnerstag hatte es zahlreiche Proteste gegeben.

Das Treffen sei bislang störungsfrei verlaufen, erklärte die Polizei am Donnerstagabend. Zugleich habe die Polizei das Recht auf friedliche Versammlungen geschützt. Im Innenstadtbereich sowie im Bereich des Hafens fanden laut Polizei am Donnerstag insgesamt sieben angemeldete Versammlungen statt. Diese seien bis zum frühen Abend überwiegend friedlich verlaufen.

Nach Polizeischätzung demonstrierten mehr als 2.000 Menschen im Tagesverlauf des Donnerstags in Münster. Die Teilnehmerzahlen der Veranstalter waren allerdings deutlich höher. Nach ihren Angaben kamen allein zur Klima-Demo rund 2.000 Teilnehmer. Zu der Veranstaltung „Global Climate Justice - Diese Welt gehört nicht nur den G7!“ auf dem Schloßplatz und dem anschließenden Umzug durch die Innenstadt hatten unter anderem Ortsgruppen von Fridays for Future, Greenpeace und Seebrücke eingeladen. Weitere Kundgebungen forderten einen Waffenstillstand in der Ukraine und eine „Friedensarchitektur sowie Solidarität mit Ländern des Globalen Südens.