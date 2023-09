Diplomatie beim G20-Gipfel Olaf Scholz verweigert Sergej Lawrow Wort und Hand

Nach den schwierigen Verhandlungen über eine G20-Gipfelerklärung mit Erwähnung des Krieges in der Ukraine hat Russland das Abschlussdokument als „ausgewogen“ gelobt. Moskau begrüße das Ergebnis von Neu Delhi, sagte die russische Verhandlungsführerin Swetlana Lukasch am Samstag vor Journalisten in der indischen Hauptstadt. Indiens Regierungschef Narendra Modi habe als Gastgeber die „erfreuliche Nachricht“ verkündet, dass trotz des Ringens um Formulierungen zum Krieg in der Ukraine eine solche Erklärung zustande gekommen ist.