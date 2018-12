„Spiegel“-Bericht: Ursache für Merkels Flugpanne vor G20-Gipfel steht fest

Berlin Sie wollte mit dem Regierungs-Airbus „Konrad Adenauer“ nach Buenos Aires - kam aber nur bis Köln. Die Zwischenlandung von Angela Merkel auf dem Weg zum G20-Gipfel sorgte für Schlagzeilen. Jetzt ist die Ursache bekannt.

Ein Fehler der Lufthansa ist nach " Spiegel "-Informationen verantwortlich für die Flugzeug-Panne, aufgrund derer Kanzlerin Angela Merkel (CDU) verspätet zum G20-Gipfel in Argentinien kam (Lesen Sie hier, wie der Sitznachbar den Flug mit Bundeskanzlerin Angela Merkel nach Buenos Aires beschrieb ). Der Defekt sei von einer fehlerhaften Lötstelle ausgelöst worden, berichtete das Magazin am Donnerstag. Zum Totalausfall des Funksystems habe aber wohl ein Lapsus der Lufthansa geführt.

Auf dem Weg nach Argentinien Ende November sei es den Piloten der "Konrad Adenauer" deshalb nicht gelungen, nach einem Stromausfall der Bordelektronik das ausgefallene Funksystem für den Kontakt mit dem Boden wieder in Gang zu setzen. Am Ende mussten die Piloten über den Niederlanden umdrehen und mit vollen Tanks in Köln landen. Die Kanzlerin und Finanzminister Olaf Scholz (SPD) flogen am nächsten Tag mit einem Linienflug der Iberia zum G20-Gipfel.