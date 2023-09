G20-Gipfel in Neu Delhi Der Westen wird sich neu aufstellen müssen

Kanzler Olaf Scholz gab sich zufrieden. Was soll der SPD-Regierungschef auch sagen? Für Deutschland und den Westen sind Gespräche, die stattfinden, immer ein erster Schritt. Und das ist gelungen. Doch klar wurde auch: Die internationale Vormachtstellung des Westens ist nicht automatisch mehr gegeben. Vielmehr sind es mittlerweile Staaten wie Gastgeber Indien, Indonesien oder Brasilien, die international nach vorne drängen. Warum? Sie haben eine Vermittlerrolle, sowohl zwischen dem Westen und Russland als auch in Teilen zwischen China und den USA. Hier spielt besonders die Afrikanische Union eine Rolle. Die Weltordnung ist in Bewegung gekommen, das hat das G20-Treffen in Indien noch einmal eindrucksvoll gezeigt. Es wird an der Einigkeit und der Strategie der USA und der EU liegen, künftig gemeinsam verlässlich um Partner in der Welt zu werben. Die Welt hat sich durch den Ukrainekrieg in einer Weise verändert, die sehr lange nachhallen wird.