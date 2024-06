Europameisterschaft „Vor den Bordellen weht schon die UEFA-Fahne“

In der kommenden Woche wird sich der Bundestag mit dem Thema beschäftigen. So hat der „Parlamentskreis Prostitution und Pornografie“ zur Diskussion über ein „Sexkaufverbot“ mit Blick auf die nahenden Olympischen Spiele in Paris und die EM eingeladen. Breymaier, Gründerin des Kreises, betont: „Die Fußball-Europameisterschaft der Männer ist vor allem ein Fest für Männer. Und ein Teil dieser Männer lässt Frust oder Freude gerne in der Benutzung von Frauen raus.“ So werde im Ausland in einschlägigen Artikeln dafür geworben, „wie einfach und legal es ist, in Deutschland Frauen zu kaufen. Also Bordellbetreiber rechnen auf alle Fälle mit einer Zunahme des Geschäfts“, so die SPD-Politikerin zu unserer Redaktion. Breymaier weiter: „Wir können davon ausgehen, dass die Nachfrage auch während der Europameisterschaft nicht durch Freiwillige gedeckt werden kann und es deshalb noch mehr Zwangsprostitution geben wird.“