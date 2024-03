Fußball-EM in Deutschland Nationalmannschaft soll für mehr Bierdurst sorgen

Der Countdown läuft. In der kommenden Woche sind es nur noch 100 Tage bis zum Anpfiff der Fußballeuropameisterschaft in Deutschland am 14. Juni. Die Erwartungen sind groß, weniger an die Leistung der Nationalmannschaft, dafür umso mehr an den Bierdurst der Fans. Was wiederum dann doch mit dem Team zu tun hat.