Fußball-EM Brauer rechnen mit Schub für alkoholfreies Bier

Kein anderes Segment in der Brauwirtschaft habe in den letzten zehn Jahren so stark zugelegt wie alkoholfreie Biere und Biermischgetränke, ergänzte Eichele. „Alkoholfreie Biere haben deshalb auch eine immer größere wirtschaftliche Bedeutung für die deutschen Brauereien.“ Inzwischen erreichten sie einen Marktanteil von mehr als sieben Prozent. „Bald wird jedes zehnte in Deutschland gebraute Bier alkoholfrei sein“, so Eichele. Alles in allem sei Deutschland mit einer Jahresproduktion von 8,4 Milliarden Litern bereits Europameister im Bierbrauen.