So schlägt sich Scholz Union lästert über EM-Kanzler – SPD grätscht zurück

Nun hat der Hanseat bisher noch nicht vollends Gelegenheit gehabt, die Spiele der Nagelsmänner zu schauen. Bei der Eröffnung des Turniers gegen Schottland weilte er auf dem G7-Gipfel in Italien. Beim Spiel gegen die Ungarn in Stuttgart und gegen die Schweiz in Frankfurt war er aber im Stadion. Dort saß er staatsmännisch im Sakko neben DFB-Präsident Bernd Neuendorf, vor ihm in der Reihe sah man Außenministerin Annalena Baerbock und Innenministern Nancy Faeser. Beide auffallend im Trikot der Nationalmannschaft. Mit deutlich mehr Emotionen angesichts der nicht einfachen Partie gegen die Eidgenossen drängten sie ihren Chef nicht nur bildlich in den Hintergrund. Davon auszugehen ist, dass Scholz auch am Samstag in Dortmund sein wird, zumindest deuten dies Regierungskreise auf Nachfrage an. Dann kickt das Team gegen Dänemark im Achtelfinale - ein K.o.-Spiel. Gefühle pur. Vielleicht platzt dann der Knoten.