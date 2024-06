Fußball-EM 2024 Spahn schießt gegen Berliner Fanmeile – „Es nervt die Leute“

Zunächst mit einem Konzert, ab Freitag dann auch mit Übertragungen der EM-Spiele. Schon seit Tagen bilden sich deswegen aber im Regierungsviertel Mega-Staus. Der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Union, Jens Spahn (CDU), hat bereits die Nase voll von der Partymeile ausgerechnet in Berlin-Mitte und kritisiert den Berliner Senat. Spahn sagte unserer Redaktion: „Es nervt die Leute. Und es macht die Stimmung nicht besser in einer Zeit, in denen eh schon alle gereizt sind.“