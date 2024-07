Kundenrechte im Visier Miese EM-Bilanz – Bundestag soll Bahn-Pannen aufarbeiten

Kürzlich veröffentlichte die Bahn eine Leistungsbilanz für die EM. In den ersten zwei Wochen des Turniers hätten sechs Millionen Menschen ICE und IC-Züge benutzt, 100.000 Fahrgäste mehr habe es pro Tag an den Bahnhöfen der Spielorte gegeben. Die Bahn weiter: „Seit EM-Start wurden in der Bordgastronomie 120.000 Liter Bier verkauft.“ Nun gut. Reichlich unkonkret wurde aber auch dies erwähnt: Man danke den Fans „für ihre Geduld und Umsicht“, wenn die Bahnfahrt einmal nicht so geklappt habe. Der Politik ist der Geduldsfaden nun aber wohl gerissen.