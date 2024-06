Fußball-EM 2024 Drogenbeauftragter rät bei der EM zu alkoholfreiem Bier

Blienert will aber noch mehr. Denn zugleich fordert er ein Ende der Werbung für Alkohol im Fußball. „Es muss Schluss sein mit dem Bierwerbespot bei der Fußballübertragung oder dem Logo auf der Sponsorenwand.“ Die große Mehrheit der Bevölkerung wolle beim Fußball keine Alkoholwerbung. „Das darf auch die Politik nicht länger ignorieren und muss den Wunsch der Menschen anerkennen in gesetzlichen Regelungen“, so Blienert.