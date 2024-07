Heim-EM und Haushaltskrise Atemlos – Deutschland zwischen Hoffen und Bangen

Doch auch hierzulande tanzt nicht nur die Regierung, sondern auch die Opposition um sich selbst im Kreis herum. Wer kürt wann den Kanzlerkandidaten, der Olaf Scholz herausfordern soll? Keine klare Antwort. In dem politischen Vakuum, in dem sich das Land befindet, würde man ja annehmen, dass sich eine Persönlichkeit hervortut, an der nicht nur aus taktischen, sondern auch aus Profil-Gründen kein Weg vorbeiführt. Jemanden, der die natürliche Autorität besitzt, zu strahlen, an Partei-Befindlichkeiten vorbei. Doch auch das ist nur ein Traum. Kein Wunder also, dass man noch ein bisschen weiter träumt, ob Musiala und Co gegen Yamal und Co am Freitagabend ein (Fußball)-Wunder schaffen. Mit Team- und Kampfgeist. Es könnte eine so wunderbare Blaupause für die Politik sein.