Regierungskonzept fürs Turnier Sonderzüge und günstigere Bahntickets zur Fußball-EM

Viele Fans, Mannschaften und Organisatoren werden aber auch mit dem Flugzeug anreisen. Zehn Flughäfen befinden sich in Städten, in denen Spiele stattfinden, oder in der Nähe der Orte. „Diese Flughäfen sind von besonderer Bedeutung für den Transport der Mannschaften, Organisatoren, Medienvertreter und weiteren Personengruppen“, heißt es in dem Papier. Geplant sind daher längere Betriebszeiten, also auch die Aufhebung von Nachtflugregelungen. Denn: Verspätete Abflüge der Mannschaften seien bei Anstoßzeiten um 21 Uhr zu erwarten, auch als Folge von „Verzögerungen im Rahmen des Spiel“ – zum Beispiel durch Elfmeterschießen oder Dopingkontrollen, schreibt das Ministerium. Demnach sicherte die Bundesregierung der UEFA zu, „Start- und Landezeitnischen für die Verkehrsflughäfen der Spielorte zwischen 18 Uhr am Vortag eines Spiels und 18 Uhr des Tages unmittelbar nach diesem Spieltag zur Verfügung zu stellen“.