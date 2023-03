Fragen und Antworten Was „Reichsbürger“ wollen und wie gefährlich sie sind

Inzwischen sitzen alle 25 Hauptbeschuldigten in Deutschland in Untersuchungshaft. Zwei in Österreich und Italien festgenommene Männer wurden vor Weihnachten und Mitte Februar ausgeliefert. Bis Ende Januar hatten die Behörden nach dpa-Informationen mehr als 420 000 Euro Bargeld und Edelmetalle sichergestellt - der „Spiegel“ hatte von gut 50 Kilogramm Gold berichtet. Zum Kreis der Verdächtigen hatten zuletzt 55 Männer und Frauen gezählt. Generalbundesanwalt Peter Frank sagte Anfang Februar der „Welt am Sonntag“ („WamS“), bei den Durchsuchungen seien viele Speichermedien wie Laptops und Handys sowie schriftliche Unterlagen sichergestellt worden. „All das wird derzeit auch unter dem Gesichtspunkt ausgewertet, ob das Verfahren auf weitere Beschuldigte zu erstrecken sein könnte.“