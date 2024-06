Der Kanzler vor schwierigen Wochen Für Scholz steht jetzt alles auf dem Spiel

Am Wochenende schon ging es zwischen dem SPD-Vorsitzenden Lars Klingbeil und Finanzminister Christian Lindner (FDP) hoch her. Der SPD-Chef machte vor allem auch seinem Kanzler deutlich, dass die Partei einen gravierenden Abbau bei Sozialleistungen im Haushalt für das Jahr 2025 nicht mitmachen wird. Und verärgerte damit den FDP-Vorsitzenden Lindner derart, dass dieser sich genötigt sah, sehr deutlich auf die Grundlage der Koalition, den gemeinsamen Koalitionsvertrag aus dem Jahr 2021, hinzuweisen, der ein Aussetzen der Schuldenbremse ausschließt. Die Fronten scheinen unversöhnlich, die Frage, wie sich Scholz in diesem Streit seiner Koalition nicht nur positionieren, sondern ihn lösen will, bezeichnen auch Beteiligte als völlig offen. Auch in den Parteien ist das bislang Undenkbare, das Auflösen der Koalition, mittlerweile eine Option, mit der man sich zumindest beschäftigt.