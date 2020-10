Bjeen Alhassan hilft Frauen bei der Integration : Geflüchtete Syrerin bekommt Nationalen Integrationspreis

Integrationsministerin Annette Widmann-Mauz: „Bjeen Alhassan ist Vorbild und Ansporn für Frauen, ihr Leben in Deutschland anzupacken und selbst in die Hand zu nehmen.“ Foto: dpa/Soeren Stache

Berlin 2014 floh sie nach von Syrien nach Deutschland, jetzt wurde Bjeen Alhassan mit dem Nationalen Integrationspreis geehrt. Die 28-Jährige hat auf Facebook eine Gruppe eingerichtet, in der sie Frauen auf verschiedenen Sprachen berät.

Eine aus dem Bürgerkriegsland Syrien geflüchtete Frau bekommt den Nationalen Integrationspreis 2020. Bjeen Alhassan sollte am Montagnachmittag im Berliner Bundeskanzleramt ausgezeichnet werden. Die 28-jährige Syrerin erhält den Preis für ihr Projekt „Lernen mit Bijiin“, einer Facebook-Gruppe, in der sie sich nach Angaben des Kanzleramts seit März 2020 mit bis zu 155 Frauen austauscht.

Alhassen floh 2014 aus Syrien nach Deutschland. Sie spricht Arabisch, Kurdisch, Englisch und Deutsch. Alhassan berate die Teilnehmerinnen auf Arabisch, Kurdisch, Englisch und Deutsch und gebe Tipps zum Einleben in Deutschland. Sie wurde von der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) und dem Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) gemeinsam nominiert.

Der Preis ist mit 10 000 Euro dotiert und wird zum vierten Mal vergeben. Der Preisträger soll Vorbild für andere sein, sich auch zu engagieren. Die Entscheidung, die Auszeichnung an Alhassan zu vergeben, hat eine fünfköpfige Jury getroffen, der die Berliner Integrationsforscherin Naika Foroutan, Fußballprofi Sami Khedira, Autor Ahmad Mansour und die Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker angehören. Den Vorsitz hat der ehemalige Vorsitzende der Bundesagentur für Arbeit und ehemalige Leiter des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (Bamf), Frank-Jürgen Weise. Schwerpunkt des diesjährigen Preises ist „Frauen stärken“.

„Bjeen Alhassan ist Vorbild und Ansporn für Frauen, ihr Leben in Deutschland anzupacken und selbst in die Hand zu nehmen“, erklärte Integrationsbeauftragte Annette Widmann-Mauz (CDU). Arbeitgeberpräsident Ingo Kramer lobte: „Frau Alhassan setzt sich mit beeindruckendem Engagement für die Integration geflüchteter Frauen in die Gesellschaft und den Arbeitsmarkt ein. Sie hat den Preis redlich verdient.“