Fünf Prozent Rentenplus ab Juli Das Stück vom Kuchen für Rentner wird immer größer

Die 21 Millionen Rentnerinnen und Rentner bekommen ab 1. Juli knapp fünf Prozent mehr Rente. Das hat der Sozialminister wie üblich per Verordnung festgelegt. Im Bundestag wird darüber nicht entschieden, was in diesem Jahr demokratietheoretisch besonders schwierig ist. Das von SPD-Minister Hubertus Heil auf Basis des gesetzlichen Berechnungsverfahrens angekündigte Rentenplus liegt oberhalb der prognostizierten Inflationsrate für das laufende Jahr von knapp drei Prozent. Die Rentner werden also real etwa zwei Prozent mehr in der Tasche haben als bisher. Gut für sie.