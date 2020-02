Führungskrise der CDU : Comeback der Merkel-Opfer

Berlin Norbert Röttgen möchte neuer CDU-Vorsitzender werden. Auch Friedrich Merz bringt sich wieder ins Spiel. Beide haben in ihrer Karriere schon gegen Merkel den Kürzeren gezogen. In diesem Club sind sie nicht alleine. Ein Überblick.

Kritiker hatte Bundeskanzlerin Angela Merkel in ihrer politischen Karriere viele – auch in den eigenen Reihen. Besonders einige Männer versuchten im Laufe der Jahre, Merkel ihre Ämter strittig zu machen. Erfolg hatte damit bislang keiner.

So ging es beispielsweise Norbert Röttgen, der am Dienstag seine offizielle Bewerbung auf den CDU-Parteivorsitz verkündete. Vor rund einer Woche hatte die amtierende Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer angekündigt, sich von diesem Amt zurückzuziehen. Damit ist die Führungsfrage in der CDU erneut offen, ebenso wie die Frage, wer bei der Bundestagswahl 2021 Kanzlerkandidat der Union werden wird.