Führerschein auf dem Handy Der digitale „Lappen“ lässt weiter auf sich warten

Dabei könnte es auch anders gehen. Denn zugleich wird aufgelistet, in welchen EU-Ländern die Möglichkeit schon verfügbar ist: „Nach Kenntnis der Bundesregierung gibt es in Dänemark, Österreich, Polen, Portugal und Spanien einen digitalen Führerschein“, steht in der Antwort. Für den Verkehrsexperten der Unionsfraktion, Florian Müller, ist damit klar: „Der digitale Führerschein ist seit Jahren in der Planung, er kriegt langsam einen grauen Bart.“ Obwohl die Vorteile auf der Hand liegen würden - die einfachere Handhabung durch Verfügbarkeit auf dem Smartphone, schnellere Prozesse in den Verwaltungen und eine höhere Sicherheit durch geringeres Fälschungsrisiko, so Müller. „Wenn wir wie von der Bundesregierung angegeben auf Brüssel warten, dürfte die Einführung voraussichtlich noch drei bis vier Jahre dauern.“