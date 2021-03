Spendenaffäre der Partei : Frühere AfD-Chefin Petry berichtet von Treffen mit reichem Spender

Berlin Hinter mehreren anonymen Spenden an die AfD könnte womöglich ein wohlhabender Geschäftsmann stecken. Dieser soll Petry und weitere Parteispitzen ihrer Aussage nach gezielt angesprochen haben.

In der AfD-Spendenaffäre hat die frühere Parteichefin Frauke Petry von Treffen mit einem wohlhabenden diskreten Unterstützer der Partei berichtet. In einem Beitrag, den das ZDF-Magazin „Frontal 21“ am Dienstagabend ausstrahlte, verweist die 2017 aus der AfD ausgetretene Bundestagsabgeordnete unter anderem auf ein Treffen in Zürich im Dezember 2015, an dem nach ihrer Erinnerung auch der heutige AfD-Vorsitzende Jörg Meuthen teilgenommen hatte.