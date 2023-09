Früherer AfD-Chef Jörg Meuthen verlässt Zentrumspartei

Der frühere AfD-Chef Jörg Meuthen ist aus der Zentrumspartei ausgetreten. Das teilte der Europaabgeordnete am Freitag mit. Er begründete das mit der vor allem kommunalen Ausrichtung der Partei. Seine Arbeit fände dagegen auf Ebene der Länder, des Bundes und der Europäischen Union statt. „Ich habe allerhöchsten Respekt vor der so immens wichtigen kommunalpolitischen Arbeit, bin aber selbst kein Kommunalpolitiker“, erklärte Meuthen. Er sei in der Partei durchgängig integren und anständigen Menschen begegnet und verlasse diese ohne jeden Groll, ohne Konflikte und in Wertschätzung und Hochachtung ihrer aktiven Mitglieder.