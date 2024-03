“Fatale Fehlentscheidung“ Merz würde Legalisierung von Cannabis bei Wahlsieg rückgängig machen

Der Bundesrat befasst sich in seiner Sitzung am Freitag mit der geplanten Teil-Legalisierung von Cannabis. Die Länderkammer muss dem umstrittenen Cannabisgesetz der Ampel-Koalition nicht zustimmen, kann aber den Vermittlungsausschuss anrufen, was das Inkrafttreten verzögern würde. Landespolitiker aus mehreren Bundesländern kündigten bereits an, dies tun zu wollen.