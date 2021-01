Neue CDU-Führung : Merz sendet Zeichen der Versöhnung

Friedrich Merz spricht beim digitalen Bundesparteitag der CDU. Foto: Michael Kappeler/dpa Foto: dpa/Michael Kappeler

Berlin Friedrich Merz hat mit seinem schwierigen Angebot, Wirtschaftsminister in der aktuellen Regierung zu werden, viel Kritik auf sich gezogen. In einem Brief an alle CDU-Mitglieder sichert er nun Unterstützung für Armin Laschet zu.

Von Kerstin Münstermann

Es soll eine Geste der Versöhnung sein: Friedrich Merz, der bei der Wahl zum CDU-Vorsitzenden knapp unterlegen war, hat die CDU-Mitglieder per Brief aufgefordert, den neuen Vorsitzenden Armin Laschet zu unterstützen. „Den ersten richtigen Schritt in dieser Woche können wir gemeinsam tun: Ich bitte alle Delegierten, an der schriftlichen Schlussabstimmung teilzunehmen und unseren neuen Vorsitzenden Armin Laschet mit einem starken Votum auszustatten. Und dann gehen wir gemeinsam an die Arbeit“, schreibt Merz in dem Brief, der dieser Redaktion vorliegt. Er bezieht sich damit auf die Schlussabstimmung per Brief, die jeder Delegierte nochmal ausfüllen muss, um die Wahl des neuen Parteichefs rechtssicher zu machen. Das Ergebnis soll am Freitag verkündet werden.

Merz warb außerdem um Zusammenhalt: „Wir sollten Armin Laschet jetzt mit aller Kraft gemeinsam bei seiner verantwortungsvollen Aufgabe unterstützen", schrieb er zwei Tage nach seiner Niederlage vom Samstag.

Merz bedauerte auch von ihm ausgelöste „Irritationen“ um seine künftige Rolle. „Auch ohne Amt werde ich mein Versprechen einlösen, für die Partei weiter engagiert zu arbeiten“, schrieb er mit Blick auf sein unterbreitetes Angebot, als Wirtschaftsminister in die aktuelle Bundesregierung eintreten zu können.

Dieser Vorschlag war von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) umgehend abschlägig beschieden worden. Laschet, gleichzeitig NRW-Ministerpräsident, hatte ebenfalls abgelehnt. Auch Merz-Unterstützer hatten kritisch auf den Vorschlag reagiert. Sie wollten den ehemaligen Unionsfraktionschef gerne im Präsidium der Partei eingebunden wissen.

In einem am Montagabend kurz nach dem Brief an seine Anhänger gemailten Newsletter schrieb Merz, dass er „trotz meiner erneuten Niederlage bei der Abstimmung um den Parteivorsitz weiter zur Verfügung stehe, der CDU zu helfen, die nächsten Wahlen zu gewinnen“. Der 65-Jährige ergänzte: „Das geht in den nächsten Monaten auch ohne politisches Amt.“ Diese Formulierung lässt einen erneuten Anlauf für ein Ministeramt nach einem möglichen Sieg der Union nach der Bundestagswahl offen.

(mün)