Friedrich Merz : „Wir verlieren offenbar Teile der Bundeswehr an die AfD“

„Wir verlieren offenbar Teile der Bundeswehr an die AfD“

Berlin Friedrich Merz warnt vor einem Abdriften von Polizisten und Soldaten hin zur rechtspopulistischen AfD. Hinweise darauf habe er auch aus seinem privaten Umfeld erhalten. Worte der Anerkennung findet er indes für AKK.

„Wir verlieren offenbar Teile der Bundeswehr an die AfD. Wir verlieren Teile der Bundespolizei an die AfD“, sagte der frühere CDU-Fraktionschef im Bundestag der „Bild am Sonntag“ (Bezahlinhalt).