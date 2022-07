Friedrich Merz im ZDF-Sommerinterview : „Wir werden sehen, dass die Laufzeit der Kernkraftwerke verlängert wird“

Berlin Die Debatte um die Laufzeit der drei verbliebenen deutschen Atomkraftwerke nimmt Fahrt auf. Am Sonntag hat sich der Oppositionsführer Friedrich Merz weit aus dem Fenster gelehnt: Seiner Einschätzung nach werden die Laufzeiten verlängert.

Zwar lehne die Bundesregierung grundsätzlich Vorschläge der Union ab, sagt der CDU-Chef im vorab veröffentlichten ZDF-Sommerinterview. Mehrfach habe sie kurz darauf aber genau diese umgesetzt. „Ich sage Ihnen auch voraus, wir werden am Ende des Jahres sehen, dass die Laufzeit der Kernkraftwerke verlängert wird.“

Bislang hatte die Regierung dies strikt abgelehnt. Vor kurzem beschloss sie aber einen erneuten Test der Stromversorgung unter extremen Bedingungen. Wenn das Ergebnis in einigen Wochen vorliegt, will sie sich erneut zum Thema Laufzeit-Verlängerung über das Jahresende hinaus äußern.

Bundestagsvizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt (Grüne) hat die Debatte über längere Laufzeiten der letzten drei Atommeiler in Deutschland als absurd bezeichnet und vor Sicherheitsgefahren gewarnt. „Die wenigen Monate mehr elektrische Energie durch eine etwas längere Laufzeit der drei Akw helfen doch nicht weiter“, sagte sie dem „RedaktionsNetzwerk Deutschland“ mit Blick auf Forderungen aus FDP und Union. „Wir sollten uns besser fragen, wie wir nachhaltig Energie einsparen. Schon das allein ließe uns auf den Atomstrom verzichten.“

Ferner spiele die Sicherheit eine Rolle. „Atomkraftwerke sind nicht sicher. Sie können angegriffen werden, dafür reicht ein Kleinflugzeug. Dann haben wir einen Super-GAU in Deutschland.“ In Frankreich sei die Hälfte der Atomkraftwerke gerade nicht in Betrieb, weil es draußen zu heiß sei und die Meiler nicht gekühlt werden könnten. „Bei einer Hochrisikotechnologie können wir keinen Sicherheitsrabatt geben“, betonte Göring-Eckardt.