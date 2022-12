Merz und die Union Da bröckelt wieder was

Da bröckelt was in der Union. Kürzlich mal wieder in Thüringen, jetzt vor wenigen Tagen im sächsischen Bautzen. Und auf kommunaler Ebene wohl auch anderswo. Unionschef Friedrich Merz wird nun von dem eingeholt, was seine Vorgänger schon in Erklärungsnot gebracht hat, oder - wie Annegret Kramp-Karrenbauer - sie zurücktreten ließ: die Kooperation von Teilen der CDU mit der AfD.