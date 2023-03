CDU debattiert Grundsatzprogramm „Trauen wir uns wieder was zu“

Sie strotzen derzeit nur so vor Selbstbewusstsein in der CDU. Die zerstrittene Ampel, die Wahlsiege in Schleswig-Holstein, NRW und zuletzt Berlin, dazu noch die aktuellen Umfragewerte – gerade läuft es für die Christdemokraten. Also gute Stimmung in der Halle Münsterland. Da kann man schon fast vergessen, dass die Bundestagswahl 2021 krachend verloren gegangen ist. Seit gut einem Jahr werkeln sie in der CDU an der Wiederauf- durch Neuausrichtung, oder wie es auf den Plakaten und Flyern heißt: „Grundsätzlich CDU“. 1000 Mitglieder haben an diesem Freitagabend den Weg durch sintflutartigen Regenschauer in die Halle Münsterland gefunden, um über ein moderneres Grundsatzprogramm zu diskutieren.