CDU-Chef Merz reagiert zurückhaltend auf FDP-Avancen für Schwarz-Gelb

Berlin · Der FDP-Generalsekretär Djir-Sarai hat am Wochenende angesichts der Konflikte in der Koalition erneut für ein Bündnis mit der Union geworben. CDU-Chef Merz hat am Montag zurückhaltend auf die Signale für ein mögliches schwarz-gelbes Regierungsbündnis reagiert.

19.02.2024 , 15:08 Uhr

„Die FDP muss aus eigener Kraft bei der nächsten Bundestagswahl dafür sorgen, dass wir mit ihr eine rechnerische Mehrheit haben. Dann könnten wir miteinander sprechen“, sagte Merz am Montag nach Sitzungen der CDU-Spitzengremien in Berlin. „Aber bis dahin ist die FDP Mitglied einer Bundesregierung, die ansonsten aus Sozialdemokraten und Grünen zusammengesetzt ist.“ Die FDP trage unverändert Verantwortung für die Ergebnisse dieser Regierung. Wenn sie daran etwas ändern wolle, müsse sie nicht nur Interviews geben, sondern eben auch Taten folgen lassen. FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai hatte angesichts der anhaltenden Koalitionskonflikte abermals für ein Bündnis mit der Union geworben. „Ich bin fest davon überzeugt, dass eine bürgerliche Koalition aus CDU, CSU und FDP in der Lage wäre, die Probleme des Landes nicht nur gemeinsam richtig zu analysieren, sondern tatsächlich auch gemeinsam Lösungen zu finden“, sagte er der „Bild am Sonntag“. Die FDP liegt derzeit in Umfragen bei 4 Prozent. FDP-General wirbt offen für schwarz-gelbe Koalition Liberale rücken immer mehr von der Ampel ab FDP-General wirbt offen für schwarz-gelbe Koalition Merz betonte, die Union wolle bei der Bundestagswahl unabhängig von allen anderen wieder stärkste Kraft werden. „Wir werden ohne Koalitionsaussage in den Bundestagswahlkampf gehen.“ Man wolle danach die Optionen haben, die ein möglichst großes Maß an politischen Entscheidungen ermöglichten. „Ich begleite das, was die FDP tut, mit Sympathie. Aber die Kraft dazu, es dann auch wirklich zu können, muss sie selber auf die Waagschale bringen.“ Infos Was der Regierung gut gelang – und was nicht Infos Foto: AP/Markus Schreiber Ob die Union im Wahlkampf zum Beispiel auf die FDP Rücksicht nehmen würde, hänge auch von deren Schwäche oder Stärke zum gegebenen Zeitpunkt ab, machte der CDU-Chef deutlich. „Wenn wir sehen, dass die FDP praktisch bedroht ist von einem erneuten Aus im Deutschen Bundestag, dann werden wir auch dementsprechend die Wählerinnen und Wähler der FDP adressieren.“ Dazu jetzt etwas zu sagen, sei aber einfach zu früh. Mit Blick auf eine jüngste Absage von CSU-Chef Markus Söder an ein schwarz-grünes Bündnis sagte Merz, er und Söder teilten die Einschätzung der gegenwärtigen Politik der Grünen. Ansonsten werde die Union nach der Wahl mit denen zusammenarbeiten, mit denen es das größtmögliche Maß an Übereinstimmung gebe. „Und da ist unsere Handlungsfreiheit nicht eingeschränkt.“ Eine Zusammenarbeit mit der AfD schloss Merz erneut „vollkommen“ aus. „Das gilt dann gegebenenfalls auch für andere, die da möglicherweise in diesem Bereich noch auftauchen sollten.“ SPD und Grüne irritiert Angesichts des demonstrativen Liebäugelns von Spitzenliberalen mit einem schwarz-gelben Bündnis haben SPD und Grüne die FDP zur Koalitionstreue ermahnt. SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert rief die Koalitionspartner am Montag in Berlin auf, „sich nicht in eine ferne Zukunft zu träumen, die man sich vielleicht schöner erhofft als einem die Realität erscheint“. Grünen-Chefin Ricarda Lang sagte, sie sehe „keinen Anlass“ für ein Ausscheiden der FDP aus dem Ampel-Bündnis. Die Liberalen wiesen derweil auf anhaltende Differenzen hin. SPD-Generalsekretär Kühnert richtete einen Appell an die Koalitionspartner, ohne die FDP namentlich zu nennen. „Wir sind 2021 zur Wahl angetreten, um Verantwortung zu übernehmen - wir und die Koalitionspartner“, sagte er. Kühnert fügte hinzu: „Die Themen dieser Tage - internationale Entwicklung, wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland, gesellschaftlicher Zusammenhalt - sollten jeden Akteur und jede Akteurin in der Ampel dazu bringen, die gesamte Arbeitszeit darauf zu verwenden, diese Probleme zu beheben.“ Die Koalition sei „gewählt, um Verantwortung zu übernehmen und nicht die Nation mit Debatten über Sachen in zwei Jahren zu belästigen“. Grünen-Chefin Lang äußerte Unverständnis über die Diskussion. „Wir stehen zu der Koalition bis 2025, und ich gehe davon aus, dass das bei allen Parteien der Fall ist“, sagte sie in Berlin. Hier geht es zur Bilderstrecke: Das ist Friedrich Merz

(felt/dpa)