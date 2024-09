K-Frage in der Union CSU-Chef Söder prescht vor – kommt es zum großen Knall mit Friedrich Merz?

Doch was will Söder wirklich? Will er tatsächlich nach der Kandidatur greifen, kommt es zum großen Knall mit Friedrich Merz - oder will er nur den Preis für seine Unterstützung hochtreiben? In der CDU wird bereits gelästert, Söder leiste wegen seiner Niederlage 2021 immer noch so etwas wie innere Aufräumarbeit. Inzwischen sei aber ein Punkt erreicht, wo über den CSU-Chef nur noch mit dem Kopf geschüttelt werde. Die Frage, die sich viele zugleich mit Sorge stellen, ist die: Was passiert, wenn Merz Kandidat geworden ist? Wenn der Sauerländer will, wird er es. Und keiner zweifelt mehr daran, dass er will.