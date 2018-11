Obdachloser erhebt Vorwürfe: Finderlohn-Geschichte von 2004 holt Friedrich Merz ein

Berlin Nach seiner Rückkehr auf die öffentliche Bühne holt den CDU-Politiker Friedrich Merz eine Anekdote aus seiner Vergangenheit ein: Ein ehemaliger Obdachloser sagt, er habe Merz seinen verlorenen Laptop zurückgegeben - und sich über die Reaktion des Politikers maßlos geärgert.

An einem Taxistand am Berliner Ostbahnhof fand Enrico J. nach eigenen Angaben ein Notebook und stöberte darin herum. Was er fand, ließ ihn aufmerken: „Plötzlich hatte ich die Handynummern von wichtigen Politikern vor mir: Gerhard Schröder, der damals Bundeskanzler war, Angela Merkel, Edmund Stoiber, Theo Waigel und viele andere. Da dachte ich mir: Oh, das Ding ist heikel“, sagte Enrico J. der „taz“ jetzt in einem Interview.