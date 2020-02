Parteikreise : Friedrich Merz kandidiert für CDU-Vorsitz

Friedrich Merz will CDU-Vorsitzender werden. Foto: dpa/Peter Gercke

Berlin Der frühere Unionsfraktionschef Friedrich Merz will für den CDU-Vorsitz kandidieren. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Montag in Berlin aus Parteikreisen.

Zuvor hatte die Bundespressekonferenz unter dem Titel „Zur Kandidatur für den CDU-Vorsitz“ für Dienstag um 11 Uhr zu einer Pressekonferenz eingeladen.

Mögliche Bewerber würden noch in der laufenden Woche erklären, ob sie kandidieren wollten, hatte zuvor die scheidende Parteivorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer nach Gremiensitzungen der Partei am Montag in Berlin gesagt. Gewählt werden soll auf einem Sonderparteitag am 25. April in Berlin.

Als einziger hat bisher der Außenpolitiker Norbert Röttgen seine Kandidatur offiziell angekündigt. Kramp-Karrenbauer geht davon aus, dass es neben Röttgen und Merz auch bei NRW-Ministerpräsident Armin Laschet und Gesundheitsminister Jens Spahn Interesse an einer Bewerbung gebe. Alle bisher gehandelten Favoriten gehören dem nordrhein-westfälischen CDU-Landesverband an.

(lukra/dpa)