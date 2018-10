Friedrich Merz kandidiert für CDU-Vorsitz nach Merkel-Rücktritt

Berlin Zahlreiche CDU-Wirtschaftspolitiker reagieren begeistert auf die Nachricht, dass Friedrich Merz CDU-Chef werden will. Doch es gibt auch kritische Stimmen. Merz selbst hingegen scheint sich seiner Sache sicher zu sein.

Wäre der Westfale nicht von seinem Erfolg beim CDU-Bundesparteitag Anfang Dezember in Hamburg überzeugt, urteilen Parteimitglieder, würde er nicht antreten. Der Wirtschaftsexperte würde nicht kämpfen gegen die in der Partei beliebte christlich-liberale CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer und gegen den Hoffnungsträger vom rechtskonservativen Flügel, Bundesgesundheitsminister Jens Spahn - um den Parteivorsitz, den Kanzlerin Angela Merkel nach 18 Jahren abgibt. Merz habe noch nie um ein Amt gerungen, wenn die Gefahr groß war, zu verlieren, heißt es in der Bundestagsfraktion. Man solle sich an 2002 erinnern, als Merkel ihn von seinem Platz als Unionsfraktionschef verdrängte oder an 2005, als er im ersten Merkel-Kabinett Chancen auf das Finanzministerium hatte – allerdings in Konkurrenz zum damaligen bayerischen Ministerpräsidenten Edmund Stoiber (CSU). 2009 schied Merz einigermaßen resigniert aus dem Bundestag aus. Der Finanzfachmann, der erfolglos für eine dreistufige Einkommensteuer geworben hatte, die so unbürokratisch und unkompliziert sein sollte, dass sie auf einen Bierdeckel passe, schien gescheitert.