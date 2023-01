Ein Jahr CDU-Vorsitzender Die Akte Friedrich Merz – eine Bilanz

Erfolge. In den Umfragen hat sich die Union bei um die 30 Prozent stabilisiert. Dass man wieder auf Platz eins liegt und die Kanzlerpartei SPD nur auf Platz drei, verbucht Merz als großen Erfolg. Doch viele erwarten mehr. Der Sauerländer hat die CDU personell an der Spitze klar erneuert, auch wenn keiner seiner fünf Stellvertreter öffentlich durschlagend in Erscheinung tritt. Die Union ist zudem in ihrer Führung weiblicher und jünger geworden – ab diesem Jahr bekommt sie schrittweise eine Frauenquote. Merz, einst ein Gegner, setzte sie knapp auf dem Parteitag in Hannover durch.

Die programmatische Erneuerung ist unter dem zehnten CDU-Vorsitzenden eingeleitet, in diesem Jahr werden die Inhalte des neuen Grundsatzprogramms festgezurrt, bis das Papier dann vor der Europawahl 2024 fertiggestellt sein soll. Die Union feierte Erfolge bei den besonders wichtigen Landtagswahlen in Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein, Niederlagen gab es im Saarland und in Niedersachsen. Ein Unentschieden für Merz.