Homophobie-Vorwürfe : Friedrich Merz fühlt sich missverstanden

Berlin Friedrich Merz weist den Vorwurf zurück, er habe Homosexuelle in die Nähe von Pädophilen gerückt. Falls ihn jemals falsch verstanden habe, bedauere er das sehr. Gleichzeitig kritisiert er die öffentliche Diskussion über ihn.

Merz wurde am vergangenen Sonntag in einem „Bild“-Talk gefragt, ob er Vorbehalte hätte, wenn heute ein Schwuler Bundeskanzler werden würde. „Nein“, sagte Merz. Auf die Nachfrage, ob das für ihn völlig normal wäre, fügte er hinzu: „Über die Frage der sexuellen Orientierung, das geht die Öffentlichkeit nichts an. Solange sich das im Rahmen der Gesetze bewegt und solange es nicht Kinder betrifft - an der Stelle ist für mich allerdings eine absolute Grenze erreicht - ist das kein Thema für die öffentliche Diskussion.“

Darauf angesprochen, dass er sich nach Meinung von Kritikern auch schon abfällig über Frauen geäußert habe, etwa als er im Februar anmerkte, es sei „natürlich reiner Zufall“, dass

Sturm-Tiefs wie „Sabine“ gerade Frauennamen trügen, erwiderte

Merz: „Die Bereitschaft für Humor und Ironie in dieser Gesellschaft sind unterentwickelt. Wenn Sie so was in Großbritannien gesagt hätten, hätte sich nie jemand darüber aufgeregt.“ Er setzte hinzu: „Aber ich verstehe und lerne: Man ist mit Ironie oder mit Bemerkungen, die vielleicht etwas spaßig gemeint sind, in diesem Lande schlecht aufgehoben.“